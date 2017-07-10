Tuttosport, Bernardeschi non vede l'ora di andare alla Juventus. Ma la Fiorentina chiede 50 milioni di euro
La trattativa tra le due società, secondo il quotidiano, sarebbe bloccata sia per la richiesta alta della Fiorentina, sia per i bonus
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 11:25
Contatti assidui fra le parti per Bernardeschi tra la Fiorentina e la Juventus. I bianconeri hanno tutta l’intenzione di chiudere l’affare entro questa settimana. Il fantasista non vede l’ora che i club trovino l’accordo per poter raggiungere i campioni d’Italia. Il nodo principale è rappresentato dalla questione legata ai bonus e alle rate, con i viola che vorrebbero infatti incassare tutto subito e valutano il giocatore 50 milioni di euro bonus inclusi, mentre i bianconeri vogliono versare circa 40 milioni nelle casse viola in tre rate annuali. Così riporta Tuttosport.