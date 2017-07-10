Tuttosport, Bernardeschi non vede l'ora di andare alla Juventus. Ma la Fiorentina chiede 50 milioni di euro

La trattativa tra le due società, secondo il quotidiano, sarebbe bloccata sia per la richiesta alta della Fiorentina, sia per i bonus

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 11:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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