Tuttosport, dopo Bernardeschi la Juventus vuole vestire di bianconero Chiesa. Altro sgarbo a Firenze?
Dopo aver portato a Torino Bernardeschi la Juventus si sta fortemente interessando anche al profilo di Federico Chiesa. Sul gioiellino viola ormai sono tante le voci di mercato, allontanate momentanea...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 12:33
Dopo aver portato a Torino Bernardeschi la Juventus si sta fortemente interessando anche al profilo di Federico Chiesa. Sul gioiellino viola ormai sono tante le voci di mercato, allontanate momentaneamente dal rinnovo. Per il giocatore si può aprire un’asta tra diversi top club italiani, su tutti la stessa Juventus, il Napoli che ha sempre mostrato interesse, l’Inter e la Roma.
Tuttosport