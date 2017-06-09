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Tuttosport, Berna pronto a dare l'addio alla Fiorentina. Inter e Juventus...

Secondo Tuttosport, Federico Bernardeschi sarebbe a un passo dall'addio alla Fiorentina. Su di lui sempre forti Inter e Juventus..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 11:34
Tuttosport, Berna pronto a dare l'addio alla Fiorentina. Inter e Juventus... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, Federico Bernardeschi sarebbe sempre più lontano a firmare il nuovo contratto della Fiorentina. Sul giovane talento di Carrara sono sempre in agguato Inter e Juventus che sarebbero disposte a sganciare fino a 40 milioni di euro. Lo stipendio per il giocatore invece, si aggirerebbe intorno ai 5-6 milioni l'anno, cifra lontano da quella che offrirebbe la Fiorentina. Il giocatore però, prima di decidere, vorrebbe comprensibilmente aspettare la fine dell'Europeo Under21.

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