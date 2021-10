Tuttosport, Belotti-Vlahovic rinnovo caso simile ma diverso il comportamento dei tifosi

Belotti cosa vuoi, dove vai? Da dove vieni lo sappiamo. E che Belotti debba anche dire grazie al Torino e alla sua gente è il minimo comune denominatore di questa storia dal finale ancora aperto. Che poi Cairo possa non piacere e ancor meno il carisma, è un altro discorso. E che il capitano possa non sentire più adeguate motivazioni per restare ancora a lungo nel Torino.

Affetto e tributi, altro che insulti e fischi come a Firenze per Vlahovic. Sentimento e compartecipazione al di là dei distinguo che già si fanno e si faranno ancora in ogni casa granata, davanti a un gallo che sta soltanto la schiena ai 3,3 milioni netti a stagione più bonus. Lo scrive Tuttosport.

