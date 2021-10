Tuttosport, Belotti non rinnova, il Torino vuole venderlo a gennaio. Fiorentina su di lui?

Belotti lo ha fatto ampiamente capire da mesi che non rinnoverà. Non è solo una questione di soldi. Il Gallo si sente stretto in un recinto, dove un tempo vedeva un giardino. Cairo tenterà ancora di convincere Belotti di qui a fine anno. Intanto il ds ha già in tasca un doppio mandato: il piano A, proviamo ancora a farlo rinnovare, il piano B, proviamo in extremis a recuperare qualcosa per il portafoglio. Gli basteranno 5 milioni? Non vuole andare all’estero, oltretutto: è un Gallo difficile, insomma. Non per qualunque pollaio di lusso. Lo scrive Tuttosport.

