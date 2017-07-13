Tuttosport: Berna-Juve prima di lunedì, manca solo una mail. Con 40 milioni più 5 di bonus...
Secondo Tuttosport Federico Bernardeschi sarà un nuovo giocatore della Juventus entro lunedì. Decisivo il rialzo dell'offerta bianconera: 40 milioni più 5 di bonus- Marotta deve ora soltanto inviare l...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:09
Secondo Tuttosport Federico Bernardeschi sarà un nuovo giocatore della Juventus entro lunedì. Decisivo il rialzo dell'offerta bianconera: 40 milioni più 5 di bonus- Marotta deve ora soltanto inviare la mail con la proposta alla Fiorentina, anche perché nessuno, dal giocatore all'agente, passando per la Juve, desidera che vada in ritiro a Moena.