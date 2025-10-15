Nella vittoria di ieri contro l’Armenia per 5-1 della nazionale Under 21, il Ct Silvio Baldini ha fatto esordire il terzino viola Fortini alla mezz’ora del secondo tempo. Ma il talento gigliato in pochissimi minuti ha preso due gialli ed è stato espulso. Ovviamente giudicata insufficiente la sua prova per La Gazzetta dello Sport e per il Corriere dello Sport. Tuttavia, chi lo bastona maggiormente è Tuttosport che gli rifila un 4,5 e lo redarguisce per i due gialli secondo il giornale molto facilmente evitabili.