Tuttosport: “Barone si scaglia contro la Lega, questione di sicurezza, per questo la Fiorentina non vuole l’Arabia”

Ma anche la Fiorentina è perplessa per questioni legate alla sicurezza in Medio Oriente dopo la guerra esplosa in Israele. Questo sarebbe il principale motivo, con un Napoli già infuriato per tutti questi impegni ravvicinati. Infatti, la Supercoppa andrebbe a complicare eventuali ottavi di Champions League. Insomma, la Fiorentina attraverso la figura di Barone è stata chiara: la squadra è pronta a ritirarsi. Lo scrive Tuttosport.

