Tuttomercatoweb riporta: "Beto è in pole per essere il sostituto di Kean alla Fiorentina"

L'ex attaccante dell'Udinese può essere il sostituto di Moise Kean

Nelle ore in cui la separazione tra Kean e la Fiorentina è diventata nei fatti una certezza, l'attenzione dei sostenitori si sposta in modo naturale e opportuno sul nodo del sostituto. Con pochissimi giorni a disposizione prima del termine del calciomercato, non sarà un'impresa semplice per Paratici individuare un profilo all'altezza o persino superiore all'ex centravanti di Juventus e PSG, benché questo rimanga l'obiettivo dichiarato dallo stesso direttore sportivo.

Beto in cima alla lista

Tra i vari candidati emersi di recente, la pista che sta prendendo maggiormente quota porta a Beto. L'attaccante portoghese ha disputato due stagioni in Serie A con la maglia dell'Udinese, collezionando 22 reti in 65 presenze (prima del trasferimento all'Everton). Il classe 1998 vedrebbe di buon occhio un ritorno nel campionato italiano.

La suggestione Zirkzee

Nel frattempo, la dirigenza viola ha effettuato un sondaggio di primo piano chiedendo informazioni per Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, già apprezzato in Italia ai tempi del Bologna, è finito ai margini delle rotazioni del Manchester United. Lo scrive Tuttomercatoweb