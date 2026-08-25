Da Como: “Chiesti controlli accurati sulla tibia di Kean. Tra oggi e domani la decisione definitiva”

Il Como vuole vederci chiaro sulla tibia di Kean

Il giornalista Samuele Nava ha dato degli aggiornamenti su Kean su La provincia di Como, queste le sue parole:

“Situazione Kean al Como. Il club lariano chiede un controllo medico accurato e specifico sul giocatore che soffre di un guaio fisico alla tibia. Tra oggi e domani la decisione definitiva. L’alternativa last minute è l’ex Udinese Beto.”