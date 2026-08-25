Da Como: “Chiesti controlli accurati sulla tibia di Kean. Tra oggi e domani la decisione definitiva”
Il Como vuole vederci chiaro sulla tibia di Kean
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2026 12:20
Il giornalista Samuele Nava ha dato degli aggiornamenti su Kean su La provincia di Como, queste le sue parole:
“Situazione Kean al Como. Il club lariano chiede un controllo medico accurato e specifico sul giocatore che soffre di un guaio fisico alla tibia. Tra oggi e domani la decisione definitiva. L’alternativa last minute è l’ex Udinese Beto.”