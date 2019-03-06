"Tutti vogliono Chiesa, ma ci sono molte possibilità che resti. Ecco perchè"
Sono tutti pazzi per Federico Chiesa, secondo il Daily Mail il giocatore potrebbe finire in un’asta tra Chelsea, Manchester United e Liverpool, sul fronte italiano oggi si parla con una certa insisten...
Sono tutti pazzi per Federico Chiesa, secondo il Daily Mail il giocatore potrebbe finire in un’asta tra Chelsea, Manchester United e Liverpool, sul fronte italiano oggi si parla con una certa insistenza di Roma. Tuttavia, c'è chi non è convinto che se ne vada da Firenze. Secondo i bookmaker di StanleyBet ci sono poche possibilità che vada in Premier quota 8. A 3.50 è quotata la Juventus, Inter e Roma a 6. Ma l'opzione nettamente più probabile rimane la Fiorentina quotata soltanto ad uno 1,50, dunque data estremamente probabile. Questo perchè? Federico si trova ormai benissimo a Firenze, è un idolo e potrebbe trovare molto spazio in vista dell'Europeo 2020.