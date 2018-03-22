Tutti pazzi per Veretout ecco quanto vale e chi è interessato

Sulle pagine del CDS Stadio in edicola oggi si parla del presente e soprattutto del futuro di Jordan Veretout, diventato ormai un punto fermo della Fiorentina targata Stefano Pioli. Arrivato a Firenze...

Sulle pagine del CDS Stadio in edicola oggi si parla del presente e soprattutto del futuro di Jordan Veretout, diventato ormai un punto fermo della Fiorentina targata Stefano Pioli. Arrivato a Firenze la scorsa estate per 7 milioni di euro (contratto fino al 2021), il centrocampista francese ha visto lievitare in modo esponenziale il suo valore a suon di reti e di prestazioni convincenti: vale già il doppio se non il triplo rispetto ai soldi pagati nella scorsa estate. In Francia piace al Lione ma anche al Marsiglia, e perfino il campionato spagnolo lo ha messo sotto i riflettori. Su tutti il Valencia. La prossima stagione la Fiorentina ed i rappresentanti del giocatore si metteranno nuovamente intorno al tavolo e Veretout potrebbe avere una blindatura ancora più potente. Non c’è tempo da perdere, perché la Fiorentina è del tutto convinta del suo valore.