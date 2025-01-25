Tutti pazzi per Comuzzo, Tuttosport: "Non solo il Napol sul difensore, c'è anche all'Inter"

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale che possa giocare nella retroguardia a tre di Simone Inzaghi. Ausilio e Baccin stanno monitorando diversi profili, quasi tutti in Serie A perché Inzaghi...

A cura di Redazione Labaroviola 25 gennaio 2025 13:50

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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