Tutti i numeri del 2017, Fiorentina settima per gol e punti fatti mentre Biraghi..

Sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla di tutti i dati e di tutte le statistiche ottenute sui campi da calcio di Serie A nel 2017

Sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla di tutti i dati e di tutte le statistiche ottenute sui campi da calcio di Serie A nel 2017. Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti (99), seconda la Juve (96) e terza la Roma (88). Seguono Inter e Lazio a 73 , l' Atalanta con 67 e Fiorentina con 60 punti nell’anno solare, davanti a Milan e Samp, entrambe con 55 punti. Sono 63 i gol fatti dai viola (7° posto), mentre la Fiorentina è tra le migliori per tiri verso la porta (676, terzo gradino del podio) e possesso palla (56,43%, medaglia di legno). Sono poi 16 i pali colpiti in totale dalla Fiorentina, al 4° posto totale insieme al Napoli.

Menzione poi per Cristiano Biraghi: è il 7° giocatore che ha fatto più cross in Serie A, ben 185 tra Pescara e Fiorentina. Il terzino con il dato più alto del campionato (chi lo precede, dal Papu Gomez a Candreva, da Perisic a Verdi, giocatori piùoffensivi).