“Tutti devono dare qualcosa di più”, tutto ciò che ha raccontato Italiano ai suoi al Viola Park

In campo ci va tutto, niente escluso, in primis quello che è stato nella gara d’andata, sebbene i contorni adesso siano completamente rovesciati (la Fiorentina dopo otto giornate era terza e veniva dal 3-1 al “Maradona” prima della sosta, mentre l’Empoli era terz’ultimo e aveva segnato un solo gol prima di farne due al “Franchi”) e gli azzurri abbiano anche un altro allenatore rispetto ad allora. Passato e presente si sommano quando la posta in palio vale tanto, quando c’è rivalità, quando le ragioni dell’una non hanno niente a che vedere con quelle dell’altra solo in apparenza: ed è tutto quello che ha raccontato Italiano ai suoi al chiuso del Viola Park per cercare e trovare motivazioni, ben sapendo ancora di avere il compito di indicare la strada giusta. «Tutti devono dare qualcosa di più»: ora passato e presente ne conta uno e basta. Lo scrive il Corriere dello Sport.