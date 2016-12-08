TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE PER LA FIORENTINA. RISCHIO MANCHESTER

Manca solo la partita del Sassuolo che incontrerà il Genk, ma ormai si sono delineate le squadre di prima e di seconda fascia per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. La Fiorentina, essendosi classifica al primo posto nel proprio girone, è in prima fascia e quindi la sua avversaria è tra quelle squadre che sono presenti in seconda fascia.

Prima fascia:

– Tottenham

– Besiktas

– Lione

– Fenerbahce

– Fiorentina

– Copenaghen

– Sparta Praga

– Osmanlispor

– Schalke 04

– Shakhtar

– Ajax

– Atletico Bilbao/Genk

– Roma

– Zenit

– St Etienne

– Apoel

Seconda fascia:

– Hapoel Beer Sheva

– Villareal

– Krasnodar

– Gent

– Celta Vigo

– Atletico Bilbao/Genk

– Astra Giurgiu

– Az

– Anderlecht

– Olympiacos

– Ludogorets

– Borussia Moenchenglandbach

– Rostov

– Legia Varsavia

– PAOK

– Manchester United