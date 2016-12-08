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TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE PER LA FIORENTINA. RISCHIO MANCHESTER

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TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE PER LA FIORENTINA. RISCHIO MANCHESTER

Flavio Ognissanti

8 Dicembre · 23:46

Aggiornamento: 9 Dicembre 2016 · 12:02

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Europa LeagueFiorentinaprimo piano

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Manca solo la partita del Sassuolo che incontrerà il Genk, ma ormai si sono delineate le squadre di prima e di seconda fascia per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. La Fiorentina, essendosi classifica al primo posto nel proprio girone, è in prima fascia e quindi la sua avversaria è tra quelle squadre che sono presenti in seconda fascia.

Prima fascia:
– Tottenham
– Besiktas
– Lione

– Fenerbahce

– Fiorentina
– Copenaghen
– Sparta Praga
– Osmanlispor
– Schalke 04
– Shakhtar
– Ajax
– Atletico Bilbao/Genk
– Roma
– Zenit
– St Etienne
– Apoel

Seconda fascia:
– Hapoel Beer Sheva
– Villareal
– Krasnodar
– Gent
– Celta Vigo
– Atletico Bilbao/Genk
– Astra Giurgiu
– Az
– Anderlecht
– Olympiacos
– Ludogorets
– Borussia Moenchenglandbach
– Rostov
– Legia Varsavia

– PAOK

– Manchester United

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