TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE PER LA FIORENTINA. RISCHIO MANCHESTER

Manca solo la partita del Sassuolo che incontrerà il Genk, ma ormai si sono delineate le squadre di prima e di seconda fascia per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. La Fiorentina, essendosi classifica al primo posto nel proprio girone, è in prima fascia e quindi la sua avversaria è tra quelle squadre che sono presenti in seconda fascia.
Prima fascia:
– Tottenham
– Besiktas
– Lione
– Fenerbahce
– Fiorentina
– Copenaghen
– Sparta Praga
– Osmanlispor
– Schalke 04
– Shakhtar
– Ajax
– Atletico Bilbao/Genk
– Roma
– Zenit
– St Etienne
– Apoel
Seconda fascia:
– Hapoel Beer Sheva
– Villareal
– Krasnodar
– Gent
– Celta Vigo
– Atletico Bilbao/Genk
– Astra Giurgiu
– Az
– Anderlecht
– Olympiacos
– Ludogorets
– Borussia Moenchenglandbach
– Rostov
– Legia Varsavia
– PAOK
– Manchester United