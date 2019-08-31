Tudor su De Paul: "Vediamo se farlo giocare oppure no. Troppe voci disturbano.."
L'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di domani sera contro il Parma. Ecco i passaggi riguardanti la posizione sulle vo...
L'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di domani sera contro il Parma. Ecco i passaggi riguardanti la posizione sulle voci di calciomercato intorno al nome del trequartista argentino.
Mister, De Paul resta o se va? "Di mercato se ne parla sempre troppo. Sono situazioni a cui pensano i dirigenti, io ho la massima fiducia in quello che mi dicono. Pensiamo meno alle voci e ai rumors, possono influire negativamente sui miei ragazzi. Non c'è bisogno di spiegare nulla su De Paul, vedremo se giocherà o meno domani. Mancano ancora due giorni alla fine del calciomercato, vediamo come va a finire".
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