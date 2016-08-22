Tu chiamale se vuoi, suggestioni: Jovetic scaricato, sogno impossibile?
Stevan Jovetic scaricato dall'Inter. Grazie di tutto e tanti saluti. Troppi i giocatori nerazzurri nel suo ruolo, capaci di garantire maggiore continuità.E' quello che riporta oggi il portale Calciome...
Stevan Jovetic scaricato dall'Inter. Grazie di tutto e tanti saluti. Troppi i giocatori nerazzurri nel suo ruolo, capaci di garantire maggiore continuità.E' quello che riporta oggi il portale Calciomercato.com, aprendo, tra le altre piste, anche alla suggestione del ritorno in maglia viola. Operazione però assai complessa: il Manchester City aspetta 14,5 milioni di euro dall'Inter ed il Montenegrino percepisce 3 milioni netti a stagione. Due parametri che sballano completamente il mondo Fiorentina: se il secondo appare sormontabile con un grande sacrificio da parte del giocatore, il primo, a meno di un maxi sconto che appare assai improbabile, non appare proponibile, a prescindere dal ritorno di Corvino a Firenze, che col ragazzo intrattiene ancora un ottimo rapporto.