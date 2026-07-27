TS: "La Fiorentina spinge sugli esterni: Paratici segue Mastantuono e non molla Bakayoko"

I buoni rapporti del ds viola con i Blancos possono favorire l'operazione

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per le corsie offensive e tra i profili più graditi resta quello di Franco Mastantuono. Secondo Tuttosport, il club viola starebbe valutando la possibilità di chiedere il talento argentino in prestito al Real Madrid, facendo leva sugli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Fabio Paratici e la società spagnola. Un'operazione tutt'altro che semplice, ma che la dirigenza gigliata considera percorribile vista la grande fiducia nelle qualità del classe 2007.

Non perde quota nemmeno la candidatura di Johan Bakayoko. L'esterno del Lipsia continua infatti a figurare tra gli obiettivi della Fiorentina, che lo ritiene un profilo ideale per aumentare qualità e profondità sulle fasce. Paratici prosegue il lavoro su più fronti con l'obiettivo di mettere a disposizione di Fabio Grosso almeno un innesto di spessore per il reparto offensivo nelle prossime settimane.