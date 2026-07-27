TS: "Futuro Kean da monitorare: il Como c'è, i viola tengono vive le piste Pellegrino e Pinamonti"
I viola vogliono farsi trovare pronti a ogni eventualità
La Fiorentina continua a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante, pur considerando Moise Kean un punto fermo del progetto tecnico di Fabio Grosso. Come riporta Tuttosport, la dirigenza viola vuole comunque prepararsi all'eventualità di una cessione dell'ex Juventus, qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta irrinunciabile.
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione figurano Mateo Pellegrino del Parma e Andrea Pinamonti del Sassuolo, entrambi valutati come possibili rinforzi per il reparto offensivo nel caso in cui Kean dovesse lasciare Firenze.
Sul fronte del centravanti azzurro, resta vivo anche l'interesse del Como. Secondo il quotidiano torinese, il club lombardo continua a seguire la situazione senza essersi ancora mosso ufficialmente, ma nei prossimi giorni potrebbe decidere di affondare il colpo. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa con la Fiorentina, ma gli sviluppi legati al futuro di Kean potrebbero orientare le prossime strategie di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici.