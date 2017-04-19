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Troppe voci sul rinnovo e sul futuro? Bernardeschi sceglie il silenzio fino a fine anno

Il rinnovo con la Fiorentina, le offerte delle altre big d'Europa e le tante voci. Bernardeschi sceglie la via del silenzio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2017 10:59
Troppe voci sul rinnovo e sul futuro? Bernardeschi sceglie il silenzio fino a fine anno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bernardeschi ha scelto il silenzio e no proferirà parola fino a fine stagione. I viola hanno offerto il prolungamento fino al 2022 con ingaggio da 2,5 milioni. Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire 5 milioni. Forte interesse anche del Bayern Monaco, mentre la Juventus pare essersi arresa vista l’impossibilità di sedersi al tavolo delle trattative con la Fiorentina. Sabato sera al Franchi arriverà l’Inter, la grande pretendente italiana di Federico.

 

Repubblica

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