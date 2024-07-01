Trevisani: "Kean è forte, può fare 12 gol alla Fiorentina. Ma tutto dipende dal suo atteggiamento"

Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, il telecronista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato dell'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina: "Palladino ha dimostrato di saper giocare con diversi m...

Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, il telecronista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato dell'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina: "Palladino ha dimostrato di saper giocare con diversi moduli e sistemi di gioco. Se dovesse accorgersi che Kean e Beltran possono anche giocare insieme passerà all'attacco a due. Per me Kean è un giocatore forte, sono convinto che con Palladino e un posto in cui può avere maggior continuità potrà far bene. Potrebbe arrivare a 11/12 gol. Poi ci sono le variabili legate al suo atteggiamento, che in questi anni ha sempre dimostrato di avere. Però è un giocatore che ha forza fisica, velocità e senso del gol".

TMW, FIORENTINA ACQUISTA JACOPO TARANTINO https://www.labaroviola.com/tmw-in-attesa-di-rinforzare-la-prima-squadra-la-fiorentina-acquista-un-2005-dallascoli-jacopo-tarantino/259206/

