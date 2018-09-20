Trevisani: "Io interista? In passato ero tifoso della Fiorentina..."

Una telecronaca particolarmente intensa e un po' di parte. E’ quella che ha fatto Riccardo Trevisani su Sky durante Inter-Tottenham e che non gli ha risparmiato dure accuso da parte dei tifosi delle a...

Una telecronaca particolarmente intensa e un po' di parte. E’ quella che ha fatto Riccardo Trevisani su Sky durante Inter-Tottenham e che non gli ha risparmiato dure accuso da parte dei tifosi delle altre squadre italiane. Queste sono alcune recenti dichiarazioni del telecronista di Sky ad Inter TV: “Vivere la partita allo stadio è diverso, forse da casa questa cosa non arriva. Io ho vissuto questa sensazione insieme a un San Siro che tremava. Poi c’è chi vuol capire e c’è chi non vuole capire, pazienza. Oggi sono interista, in passato ero della Fiorentina per una telecronaca in Fiorentina-Juventus, domani sarò juventino, poi milanista, poi del Napoli e così via…Anche a quarant’anni il calcio mi fa emozionare come se ne avessi quattro”.