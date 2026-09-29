Trevisani incorona Fagioli: "Lui è il migliore regista italiano, ha una mentalità da campione"

Il telecronista ha lodato le prestazioni del giocatore viola

Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà per analizzare la prestazione di Nicolò Fagioli con la maglia dell'Italia nella sfida contro la Turchia.

"A mio avviso Fagioli è in assoluto il miglior creatore di gioco del nostro campionato, senza rivali. Certo, rispetto a profili come Cristante e Locatelli pecca qualcosa sul piano difensivo, nei ripiegamenti e nella lettura delle coperture. Tuttavia, per qualità di palleggio e visione di gioco, in Italia nessuno interpreta il ruolo come fa lui".

Prosegue: "Ha vissuto vicende complesse fuori dal rettangolo verde e quando gioca deve ancora affinare l'atteggiamento nei momenti di difficoltà. Ma sul piano del talento, della comprensione del gioco e dell'intuizione tattica parliamo di doti da fuoriclasse assoluto, non da semplice ottimo calciatore. Naturalmente serve un contesto di squadra performante e la giusta tenuta mentale da parte sua, ma per pura intelligenza calcistica non ha eguali nel nostro panorama".