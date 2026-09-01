Trevisani distrugge De Gea: "Non para più da mesi, la Fiorentina deve cambiare portiere da tempo"
Il telecronista ha parlato del portiere spagnolo della Fiorentina
Nel corso dell'ultimo appuntamento con la trasmissione Fontana di Trevi, in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato le criticità dell'avvio di stagione della Fiorentina, soffermandosi con particolare severità sulla tenuta del reparto arretrato e sulle prestazioni dell'estremo difensore spagnolo David De Gea.
La diagnosi sulla retroguardia viola
Secondo il noto telecronista e opinionista, prima ancora dei meccanismi tattici di mister Fabio Grosso, la priorità in casa gigliata riguarda la ricerca di una maggiore coesione tra i reparti:
«Per me la cosa che va sistemata è la difesa a livello di compattezza».
L'affondo su De Gea: «Un'involuzione che dura da mesi»
Il nodo principale individuato da Trevisani risiede proprio tra i pali. Il giornalista ha espresso forti dubbi sulle scelte di mercato e di gestione attuate dal club, ritenendo incomprensibile la decisione di continuare ad affidarsi a De Gea:
«Poi con De Gea che non para la vedo difficile. Andava preso un portiere visto che De Gea oggi è in difficoltà. Un "oggi" che dura da gennaio. Penso di aver detto questa cosa già lo scorso anno, con colpe sui gol a partire già dal girone di andata dello scorso anno. Come mai si è dato fiducia a un giocatore non più giovane, per usare un eufemismo?».
Un'analisi dura che mette a nudo una delle possibili fragilità strutturali della nuova Fiorentina, chiamata a ritrovare certezze nel proprio reparto arretrato per risalire la china in campionato.