Trevisani asfalta Nico Gonzalez: "Non lo farei giocare manco all'oratorio, è un sopravvalutato"
L'ex viola è stato criticato da Trevisani
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 18:26
A Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani ha criticato l'ex viola Nico Gonzalez: "Lui è un sopravvalutato ed è stato pagato tantissimo rispetto a quello che vale perché è un giocatore che sbaglia tutte le scelte e non è mai decisivo. Non lo farei giocare manco all'oratorio, non scherziamo. Sono stati spesi troppi soldi."