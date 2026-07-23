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Trevisani asfalta Nico Gonzalez: "Non lo farei giocare manco all'oratorio, è un sopravvalutato"

L'ex viola è stato criticato da Trevisani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 18:26
Trevisani asfalta Nico Gonzalez: "Non lo farei giocare manco all'oratorio, è un sopravvalutato" -
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A Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani ha criticato l'ex viola Nico Gonzalez: "Lui è un sopravvalutato ed è stato pagato tantissimo rispetto a quello che vale perché è un giocatore che sbaglia tutte le scelte e non è mai decisivo. Non lo farei giocare manco all'oratorio, non scherziamo. Sono stati spesi troppi soldi."

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