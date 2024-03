Trema il Milan, può essere esclusa dalle coppe europee ed avere dei punti di penalizzazione in serie A

Sono ore concitate in casa Milan dopo la perquisizione della Guardia di Finanza che si è receta nella sede di Via Aldo Rossi per degli accertamenti. I controlli sono legati al passaggio di proprietà al fondo RedBird e sono diversi i personaggi ad essere indagati: da Giorgio Furlani all’ex ad Ivan Gazidis. Il Milan ha presentato la sua risposta in merito a quanto accaduto e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori risvolti. Le sanzioni per il Milan potrebbero essere severe, anche se ancora si tratta di semplici ipotesi e nulla di più. Qualora dovessero essere presi provvedimenti, però, le sanzioni potrebbero riguardare l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione ma anche punti di penalizzazione legati alla stagione in corso. Il Milan attualmente si trova al secondo posto in classifica, con la tranquillità di entrare in Champions League. L’eventuale sanzione costringerebbe i rossoneri a cedere il proprio posto ad un’altra squadra. Lo scrive Il Mattino

