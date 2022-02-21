Tre vittorie su tre con l'Atalanta: credere nell'Europa ora è un dovere. Sgambetto alle romane?

La Fiorentina ci crede sempre di più e sta mangiando terreno alle big

Tre vittorie su tre qualcosa (polemiche e silenzi di Gasperini a parte) vorranno pur dire qualcosa. Vogliamo azzardare? Ok, il primo concetto dopo la vittoria di ieri, proietta definitivamente la Fiorentina nella dimensione dell’Europa. A scapito di chi? Di sicuro delle romane che stanno vivendo una stagione complicata, poi, volendo alzare l’asticella dopo il tre su tre in questa stagione, la squadra di Italiano ha la possibilità, l’ambizione e forse il dovere, di mettere nel mirino anche (e proprio) l’Atalanta. Lo dice la classifica, ma lo dice soprattutto il modo in cui la Fiorentina sta macinando terreno a ridosso delle grandi. Lo scrive La Nazione.

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