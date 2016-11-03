Tre schiaffi allo Slovan, la viola vince e convince (3-0)

La Fiorentina liquida la pratica Slovan Liberec senza affanni: 3 a 0 al Franchi. Dopo un primo quarto d'ora di studio primo brivido per Sousa, con una punizione pericolosa degli ospiti al 21'. Alla me...

La Fiorentina liquida la pratica Slovan Liberec senza affanni: 3 a 0 al Franchi. Dopo un primo quarto d'ora di studio primo brivido per Sousa, con una punizione pericolosa degli ospiti al 21'. Alla mezz'ora però, ecco il primo episodio chiave: Ilicic viene livellato al suolo in area e si guadagna il penalty, che realizza. I cechi tentano di imbastire una reazione reagendo in contropiede, ma la viola controlla e trova il 2 a 0 con Kalinic: lancio chirurgico di Ilicic per il croato che sfrutta un controllo sbagliato da parte di un difensore e sotto porta si conferma una sentenza. Pochi affanni anche nella ripresa: solo un brivido per un retropassaggio che Tata salva sulla linea per poi smarrire il pallone, ma nel complesso è assolo viola. E al 68' c'è gloria anche per Cristoforo, che segna con un bolide da fuori. Finisce così: la viola si issa sempre più al primo posto solitario nel girone.