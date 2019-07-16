Tre offerte per Lirola ma lui ha gia accettato la Fiorentina, 12 milioni più bonus al Sassuolo. I dettagli
Potrebbero diradarsi nella giornata di oggi le nubi sul futuro di Pol Lirola. L'agente del terzino del Sassuolo, infatti, si incontrerà con la dirigenza neroverde per definire la cessione del giocator...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 12:02
Potrebbero diradarsi nella giornata di oggi le nubi sul futuro di Pol Lirola. L'agente del terzino del Sassuolo, infatti, si incontrerà con la dirigenza neroverde per definire la cessione del giocatore: secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, sul piatto ci sono 3 offerte, due da squadre straniere (una spagnola) più quella della Fiorentina, destinazione gradita dal giocatore, che ha già detto sì alla proposta viola. I toscani possono chiudere a 13 milioni più bonus.
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