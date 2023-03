Tre gare in 7 giorni prima della sosta: iniziato il tour de force per la Fiorentina

Neanche il tempo di rifiatare che domenica è già di scena il campionato. Alle 15 la Fiorentina sarà impegnata a Cremona con la Cremonese, antipasto della doppia sfida di Coppa Italia. Giovedi 16 il ritorno di Conference con il Sivasspor in Turchia (ore

18.45) e domenica 19, sempre alle 15, la sfida con il Lecce in casa. Dopo, spazio alla sosta per gli impegni della nazionale. Lo scrive La Nazione.

