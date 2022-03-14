Tre errori del Bologna, la Fiorentina conquista tre punti importanti per il treno Europa

La Fiorentina incassa una vittoria logica per lo sviluppo della gara

Incline a perdere punti facendo un buon calcio più che a vincere partite giocando male, la Fiorentina incassa un successo abbastanza logico per lo sviluppo della gara. Il Bologna può prendersela solo con se stesso: per tornare a casa con un risultato favorevole sarebbero servite maggiore precisione precisione, attenzione e qualità. Invece i rossoblù pagano tre errori decisivi dai quali non si può prescindere nell’analisi. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

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