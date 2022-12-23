Transfermarkt, ora Amrabat vale 25 milioni; il marocchino è in netto aumento

Crescita esponenziale per il marocchino che lo proietta nei pensieri di top club quali Liverpool e Tottenham, ma servono oltre 30 mln.

Dopo uno stratosferico mercato, anche Transfermarkt ha deciso di aumentare il valore di mercato del marocchino. Infatti l'ultima valutazione, relativa al mese di novembre, è di 10 milioni di euro. In questo intervallo di tempo Sofyan Amrabat si è messo in mostra agli occhi di un pubblico ben diverso rispetto a quello a cui è abituato: le sue giocate e le sue capacità sono state infatti risaltate dalle ottime prestazioni che compiuto durante il suo cammino fino alla semifinale insieme ad un altra stella di questo mondiale, Ounahi. Anche lui infatti ha avuto un incremento importante nella valutazione, passando da 3.5 milioni a ben 15 nel giro di un mese. Attualmente Amrabat è valutato 25 milioni dal sito tedesco, ma l'impressione della società è che con un'eventuale asta si possa arrivare a cifre da capogiro sfiorando i 40 milioni. Ricordiamo che attualmente le pretendenti sono Liverpool e Tottenham, vigili sul giocatore; alle loro spalle Barcellona e Milan seguono il giocatore in maniera più defilata.