Transfermarkt, Kayode è il quarto terzino più prezioso della Serie A. Decimo posto per Dodò

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei terzini più preziosi della Serie A. Tra questi ci sono anche due calciatori della Fiorentina, Michael Kayode e Dodo. L'italiano si trova al qua...

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei terzini più preziosi della Serie A. Tra questi ci sono anche due calciatori della Fiorentina, Michael Kayode e Dodo. L'italiano si trova al quarto posto di questa speciale graduatoria con un valore di mercato stimato di 22 milioni, mentre il brasiliano è in decima posizione valendo 17 milioni. Il terzino più prezioso è Theo Hernandez con un valore di 60 milioni, mentre alle su spalle ci sono Di Marco (50 mln) e Cambiaso (30 mln).

RADIO BRUNO: “IL REPORT DELLA FIORENTINA SULLE CONDIZIONI DI GUDMUDSSON USCIRÀ NEL TARDO POMERIGGIO”

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