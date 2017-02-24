Tramezzani: "Di Francesco è l'uomo giusto per la Fiorentina"

Paolo Tramezzani ha paralto ai microfoni di Tmw Radio, dopo la sconfitta contro il Borussia, indicando in Eusebio Di Francesco il successore di Sousa: "Credo che ci sia stato un black-out dopo l'ottim...

Paolo Tramezzani ha paralto ai microfoni di Tmw Radio, dopo la sconfitta contro il Borussia, indicando in Eusebio Di Francesco il successore di Sousa: "Credo che ci sia stato un black-out dopo l'ottima partenza e il risultato dell'andata. I calciatori hanno ritenuto la qualificazione in cassaforte, dispiace perché la coppa è molto importante. Sousa era stato chiaro: una delle due arriverà in fondo all'Europa League, dispiace che non sia la Fiorentina perché aveva tutte le qualità per arrivare in finale. Dopo-Sousa? Il futuro di Paulo Sousa è già segnato, così si intuisce dall'esterno. Credo che il portoghese saluterà a prescindere dal finale di stagione. Sousa è preparato e molto bravo, per il futuro credo che Di Francesco possa essere il nome giusto. Il mister del Sassuolo è cresciuto, merita una piazza importante come quella toscana”.