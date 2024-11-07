Tramezzani elogia la Fiorentina: "Sembra giochi insieme da un paio di anni. Poi ha trovato il centravanti"

Kean sembra un altro giocatore

Paolo Tramezzani, ex allenatore dell'APOEL Nicosia ha parlato a La Gazzetta dello Sport, anche dei punti di forza del club cipriota: "In porta Belec, che è arrivato quando c’ero io. Non sono partiti bene, né in Europa né in campionato, in cui hanno 8 punti di ritardo dal Pafos. La Viola è sicuramente superiore, a livello individuale, ma giocare lì non è facile. L'ambiente è caldo e i tifosi spingeranno parecchio. Mi piace molto la Fiorentina. Sta giocando bene, sembra che stiano insieme da un paio di anni. È anche meglio della stagione scorsa, quando o giocava benissimo o rischiava. E poi ha trovato il centravanti. Kean? Sembra un altro giocatore. Quando le cose girano bene aumenta la confidenza, provi anche qualcosa di più e di diverso, ti prendi dei rischi. I risultati buoni cambiano l’inerzia della squadra e della stagione, e i risultati stanno arrivando…".

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