Tragedia Astori, chiesto il rinvio di tutte le partite di Serie A

La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tomma...

La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tommasi, ha ufficialmente chiesto a Roberto Fabbricini (commissario straordinario FIGC) e Giovanni Malagò (presidente CONI) la sospensione di tutte le giornate della Serie A. Si va verso il rinvio anche di Torino-Crotone, dunque, in attesa di comunicazioni ufficiali.