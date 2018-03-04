Tragedia Astori, chiesto il rinvio di tutte le partite di Serie A
La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tomma...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 12:33
La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tommasi, ha ufficialmente chiesto a Roberto Fabbricini (commissario straordinario FIGC) e Giovanni Malagò (presidente CONI) la sospensione di tutte le giornate della Serie A. Si va verso il rinvio anche di Torino-Crotone, dunque, in attesa di comunicazioni ufficiali.