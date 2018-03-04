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Tragedia Astori, chiesto il rinvio di tutte le partite di Serie A

La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tomma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 12:33
Tragedia Astori, chiesto il rinvio di tutte le partite di Serie A - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La tremenda notizia ha fatto il giro del mondo. E’ morto il capitano della Fiorentina, Davide Astori. E si va verso il rinvio di tutte le partite della domenica. Il presidente della AIC, Damiano Tommasi, ha ufficialmente chiesto a Roberto Fabbricini (commissario straordinario FIGC) e Giovanni Malagò (presidente CONI) la sospensione di tutte le giornate della Serie A. Si va verso il rinvio anche di Torino-Crotone, dunque, in attesa di comunicazioni ufficiali.

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