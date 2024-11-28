Tra la fiducia di Palladino e le critiche dei tifosi: in campo oggi Ikoné, il bomber di coppa

Solo Joao Felix e Pululu hanno segnato più gol di Ikoné in Conference

Raffaele Palladino punta sulla fiducia nei suoi uomini, in particolare su Jonathan Ikoné, protagonista in Conference League con 3 gol, già pari al bottino europeo della scorsa stagione. Solo Joao Felix (Chelsea) e Pululu (Jagiellonia) hanno segnato di più con 4 reti. Ikoné, che ha trovato il gol contro San Gallo e Apoel, torna in campo dopo la perdita del padre, supportato da squadra e staff che gli hanno dedicato la vittoria contro il Verona.

Palladino elogia Ikoné per il suo impegno e la sensibilità, definendolo carico e determinato. Arrivato dal Lille nel 2022, l'attaccante francese è apprezzato per la sua velocità negli spazi, anche se talvolta criticato dai tifosi per alcune giocate imprecise. Ikoné, con il numero 11, vuole confermare il suo valore stasera contro il Pafos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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