Torricelli: "Sousa è uno che ci crede fino in fondo. E la prima volta che ho notato il talento di Chiesa..."
Ho parlato con Sousa un paio di volte, penso che sia intelligente, ambizioso e molto preparato. E lo scudetto...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 18:17
Moreno Torricelli, in viola dal 1998 al 2002, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Federico Chiesa ha due anni meno dei miei figli, andavano a scuola insieme. Ad un torneo a scuola, intorno agli otto-nove anni, si vide subito che assomigliava al padre come movenze e tipo di calcio. Sousa è intelligente, ambizioso e molto preparato, l’ho incontrato un paio di volte da quando è a Firenze, mi parlava solo di tattica, è uno che ci crede fino in fondo. Scudetto a Firenze? Spero a breve anche se devono investire di più, stanno crescendo giovani importanti ma serve anche esperienza".