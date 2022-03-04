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Torreira vuole restare alla Fiorentina. Ora tocca al club viola riscattarlo per 15 milioni

La volontà del giocatore è chiara, Torreira vuole un futuro in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 09:23
Torreira vuole restare alla Fiorentina. Ora tocca al club viola riscattarlo per 15 milioni - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La dimostrazione tangibile che per Torreira il cuore viene prima della testa e non solo in ordine alfabetico. Già, ex Arsenal. Da giugno in maniera definitiva: il club di Commisso sta lavorando per concretizzare il riscatto dai Gunners alla cifra concordata di 15 milioni e magari anche qualcosa meno, contando proprio sulla volontà del calciatore di rimanere a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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