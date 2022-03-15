Torreira vede solo la Fiorentina nel suo futuro. E spunta quel coro "picchia per noi"

La Fiorentina ora dovrà solo decidere quando versare i 15 milioni nelle casse dell'Arsenal per il suo cartellino

Ma il suo cuore, Lucas, vuole che sia ancora e tutto viola anche in futuro. Da luglio in poi. E così la palla passa e torna alla società, agli uomini mercato e a chi, nelle prossime settimane, potrà risolvere quella che potrebbe essere l’unica, fastidiosa, ombra sul sorriso dell’uruguaiano. La Fiorentina, con la chiusura del prestito del giocatore (il 30 giugno) dovrà decidere se, come e quando trasformare la precarietà del suo prestito in un acquisto a titolo definitivo. Sono 15 i milioni da versare all’Arsena.

Quindici da mettere sul piatto il prima possibile per evitare che una scelta fatta troppo avanti condizioni le idee di altri (concorrenti di mercato) e di conseguenza quelle del club inglese.Torreira evidemente la sua scelta l’ha già fatta. Vuole e si vede solo ancora in viola, con la maglia della Fiorentina e in sintonia con le ambizioni della squadra di Italiano. E dopo quel «picchia per noi...», tutto è diventato ancora più intenso. Più bello. Lo scrive La Nazione.

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