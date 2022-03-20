Torreira illude la Fiorentina ma poi la partita finisce in parità: impresa sfiorata a San Siro

La squadra di Italiano è ad un passo dal colpaccio al Meazza

"Torreira illude ma finisce pari: impresa sfiorata a San Siro". Così l'apertura odierna del Corriere Fiorentino in taglio centrale, all'indomani dell'1-1 tra i viola e l'Inter. La squadra di Italiano ad un passo dal colpaccio al Meazza: a pesare, a detta del quotidiano, sono stati ancora una volta i troppi errori degli esterni. Ad un passo dal gong, Ikoné si è divorato l'occasione di raddoppiare a tu per tu con Handanovic.

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