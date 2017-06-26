Torreira, Benassi e Taider una possibilità, Muriel il sogno. Ecco tutti i movimenti d Corvino..

Come riportato da La Nazione, Corvino starebbe prepando numerosi colpi in entrata per sostituire Borja, Kalinic e Bernardeschi..

C’è sempre il nome di Ilja Nestorovski, che lascerà sicuramente Palermo. Molto più difficile la pista Muriel: Corvino è un estimatore del colombiano, ma l’investimento per accaparrarselo è superiore ai 20 milioni e le pretendenti sono importanti (Lazio, Siviglia e Valencia). Tanta stima anche per Matteo Politano: la crescita continua evidenziata dall’esterno del Sassuolo lo ha fatto balzare in cima alla lista nel caso in cui Bernardeschi non rimanga in viola. Valutazione fra 8 e 10 milioni.

Movimenti e trattative da portare avanti anche per il centrocampo, reparto che Pioli potrebbe ritrovarsi chiavi in mano come del tutto nuovo. Aggiornamenti in vista per il francese Valentin Eyserric, di proprietà del Nizza. Sempre dalla Ligue 1, ci sono sempre i nomi del difensore Abdou Diallo e dell’esterno Yann Karamoh. L’operazione economicamente più impegnativa sarebbe quella per Eysseric, trequartista la cui valutazione si aggira intorno agli 8 milioni. Dall’Italia invece i nomi che sono sulla lista di Corvino sono quelli di Torreira (Sampdoria), Taider (Bologna) e Benassi (Torino), scrive La Nazione