Fiorentina a caccia di un regista per la prossima stagione. In cim alla lista di Pradè c’è Lucas Torreira. Il ds viola lo conosce molto bene perchè l’ha avuto alla Sampdoria. I contatti con il calciatore ci sono stati ma l’Arsenal ha sparato alto, vuole 30 milioni per lasciarlo partire. I viola però attendono, il mercato è ancora lungo e non c’è alcuna fretta. Lo scrive La Nazione.

SKY SPORT, VLAHOVIC, IL LIPSIA LO VUOLE A TITOLO DEFINITIVO, PRESENTATA UN’OFFERTA IMPORTANTE ALLA FIORENTINA