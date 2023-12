Torna Nico Gonzalez a Budapest, con lui in campo è un’altra Fiorentina. Italiano pronto a puntare su di lui

Maneggiare con cura. Il cartello è rimasto affisso ai cancelli del Viola Park per quasi due settimane, durante le quali tutti gli occhi in casa Fiorentina sono stati puntati solo su Nico Gonzalez, l’uomo di cui Italiano ormai non riesce più a fare a meno. Ecco perché vedere il numero 10 in panchina per tutta la sfida con la Salernitana, in tribuna col Parma e, soprattutto, in campo solo gli ultimi 19’ con la Roma domenica è stato abbastanza strano. Per ritrovare tre gare di fila in cui l’argentino non era partito nell’undici titolare si deve tornare indietro addirittura allo scorso 21 gennaio, quando l’esterno – dopo l’infortunio che lo aveva costretto a rinunciare al Mondiale – saltò gli ultime tre turni del girone d’andata dello scorso campionato. Altri tempi e altri umori.

Quel Nico lì, colpito nel vivo per non aver potuto sollevare in Qatar la Coppa del Mondo, era un giocatore in costante ricerca di serenità. Con se stesso, prima di tutto, ma anche con la società, che non gliele aveva certo mandate a dire dopo qualche assenza di troppo dai campi. Oggi l’esterno che si ritrova in mano la Fiorentina è un giocatore diverso: ristabilito, prima di tutto, dal risentimento muscolare che lo ha messo ko nell’ultimo periodo, ma soprattutto determinante e sicuro dei propri mezzi. E non è un caso che in vista del decisivo match di domani in Conference con il Ferencvaros, Italiano sia pronto a puntare nuovamente dal 1’ sul suo capocannoniere. Lo scrive il Corriere dello Sport.