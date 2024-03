Torna Beltran, si sente nella Fiorentina quando l’argentino è assente ed il merito di questo è tutto suo 

Torna Lucas Beltran e il verbo già dice molto del significato tecnico e tattico che ha assunto l’argentino dentro la squadra viola: e il merito è tutto suo, dell’ex River Plate, presenza che incide quando c’è, assenza che si “sente” quando non c’è. Torna titolare, ovviamente, dopo aver saltato la Roma domenica scorsa, causa squalifica, e aver giocato una decina di minuti contro il Maccabi Haifa in Conference per la scelta di Vincenzo Italiano di “tutelarlo” proprio in vista dell’Atalanta, avendo (l’allenatore viola) preferito Barak nell’occasione e sapendo poi di non avere Bonaventura (stop di un turno) oggi a Bergamo. E allora torna Beltran. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI CONFERMA