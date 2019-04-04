Torino, scontro Lega-curva toro: invitati i tifosi a non assistere al derby del 4 maggio con la Juventus

"Alcuni gruppi di tifosi del Torino hanno deciso di non assistere al derby contro la Juventus ed hanno invitato tutti gli altri tifosi a fare lo stesso". Questi sono i motivi del duro comunicato della...

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2019 14:02

TURIN, ITALY - MARCH 18: A general view prior to the Serie A match between FC Torino and FC Internazionale at Stadio Olimpico di Torino on March 18, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Condividi