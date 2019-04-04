Torino, scontro Lega-curva toro: invitati i tifosi a non assistere al derby del 4 maggio con la Juventus
"Alcuni gruppi di tifosi del Torino hanno deciso di non assistere al derby contro la Juventus ed hanno invitato tutti gli altri tifosi a fare lo stesso". Questi sono i motivi del duro comunicato della...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 14:02
"Alcuni gruppi di tifosi del Torino hanno deciso di non assistere al derby contro la Juventus ed hanno invitato tutti gli altri tifosi a fare lo stesso". Questi sono i motivi del duro comunicato della Curva Maratona: “Vista l’indegna decisione della Lega di far giocare il derby il 4 maggio alle ore 15, in concomitanza con il 70° anniversario della tragedia di Superga. Riteniamo oltraggioso non permette al popolo granata di commemorare il Grande Torino”.
Fonte: Toro News