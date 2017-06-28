Il Torino offre 18 milioni per Simeone e ora la Fiorentina deve accelerare se vuole strapparlo alla concorrenza

Il Torino ha già presentato la sua offerta al Genoa, ora si attende la risposta della Fiorentina...

Che Giovanni Simeone sia un uomo mercato è già noto da tempo ma adesso le pretendenti si stanno facendo sotto in modo insistente e, stando alle indiscrezioni, avrebbero già bussato alla porta del Genoa per presentare le loro offerte ufficiali. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che il Torino si sia già mosso ed abbia già offerto 15 milioni di euro più di 3 di bonus per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante argentino. A questo punto anche la Fiorentina, che non ha mai nascosto tutto il suo interesse per il figlio del "Cholo", dovrà accelerare se intende convincere il Genoa a lasciar partire il suo attaccante titolare.