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Torino-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà il 13 gennaio, tutte le date degli ottavi

La Lega Serie A ha comunicato gli accoppiamenti e le date per gli ottavi di finale di Coppa Italia: SABATO 12 GENNAIO 2019BOLOGNA – JUVENTUSLAZIO – NOVARASAMPDORIA – MILAN DOMENICA 13 GENNAIO 2019INTE...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 18:10
Torino-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà il 13 gennaio, tutte le date degli ottavi -
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La Lega Serie A ha comunicato gli accoppiamenti e le date per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

 

SABATO 12 GENNAIO 2019

BOLOGNA – JUVENTUS

LAZIO – NOVARA

SAMPDORIA – MILAN

 

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

INTER – BENEVENTO

NAPOLI – SASSUOLO

TORINO – FIORENTINA

 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

CAGLIARI – ATALANTA

ROMA – VIRTUS ENTELLA

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