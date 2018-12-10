Torino-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà il 13 gennaio, tutte le date degli ottavi
La Lega Serie A ha comunicato gli accoppiamenti e le date per gli ottavi di finale di Coppa Italia: SABATO 12 GENNAIO 2019BOLOGNA – JUVENTUSLAZIO – NOVARASAMPDORIA – MILAN DOMENICA 13 GENNAIO 2019INTE...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 18:10
La Lega Serie A ha comunicato gli accoppiamenti e le date per gli ottavi di finale di Coppa Italia:
SABATO 12 GENNAIO 2019
BOLOGNA – JUVENTUS
LAZIO – NOVARA
SAMPDORIA – MILAN
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
INTER – BENEVENTO
NAPOLI – SASSUOLO
TORINO – FIORENTINA
LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019
CAGLIARI – ATALANTA
ROMA – VIRTUS ENTELLA