Torino-Fiorentina da poche emozioni, ancora un pareggio per i viola! De Gea protagonista con due parate super

La Fiorentina non trova ancora la prima vittoria stagionale, 0-0 a Torino

Torino-Fiorentina è la partita valida per la seconda giornata della Serie A, la quale andrà in scena oggi alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata provengono in campionato dal brutto ko contro l’Inter di Chivu (5-0 in favore dei nerazzurri), mentre i viola dall’1-1 all’Unipol Domus con il Cagliari. Giovedì la squadra di Pioli ha strappato il pass per il girone di Conference League.

A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina di Pioli. Al 3’ ottima trama di gioco per la Fiorentina, Israel anticipa Piccoli in area di rigore. All’8’ grande chance per il Torino! Casadei calcia tutto solo davanti a De Gea che con un’uscita perfetta salva la Fiorentina. Al 17’ conclusione della distanza di Dodò che vede Israel fuori dai pali, palla che finisce sul fondo. Al 18’ ammonizione per Sohm. Al 22’ cross dentro di Dodò per Kean che calcia in maniera scoordinata, palla in curva. Al 24’ Kean calcia dalla distanza, pallone che si spegne sul fondo. Al 29’ punizione battute dentro da Asllani, Maripan anticipa Comuzzo ma il suo colpo di testa non finisce nello specchio. Al 33’ Kean calcia di sinistro dalla distanza, palla fuori. Al 34’ verticalizzazione di Sohm per Piccoli che calcia ma trova Israel che spedisce palla in corner. Al 36’ Vlasic stende Dodò, giallo per il croato. Al 38’ gran tiro di Comuzzo di destro, palla fuori. Ci prova Ngonge che con la sua velocità riesce a calciare di sinistro, De Gea chiude. Al 39’ Casadei prova il tiro dalla distanza. Al 41’ ottima trama di gioco del Torino, Ilic dentro per Simeone che prova il diagonale ma trova sulla sua strada De Gea. Al 44’ conclusione dalla distanza di Mandragora, Israel para senza problemi.

Al 45’ doppio cambio in casa Fiorentina, escono Comuzzo e Sohm, al loro posto Kouadio e Fagioli. Al 52’ buona percussione del Torino, Simeone viene murato. Al 53’ tiro di Mandragora ribattuto. Al 59’ sinistro di Gudmundsson deviato in corner. Al 60’ calcio d’angolo battito dentro, allungato dal giocatore del Torino, Ranieri strozza troppo la palla e non trova la porta. Al 66’ fuori Mandragora, al suo posto Ndour. Al 69’ cross insidioso di Biraghi, sul secondo palo Gosens allunga il pallone in angolo. Al 73’ giallo per Pongracic. Al 75’ doppio cambio Torino, fuori Ilic e Biraghi al loro posto Gineitis e Lazaro. Al 77’ fuori Piccoli, al suo posto Dzeko. All’80’ doppio cambio per il Toro, fuori Asllani e Ngonge, dentro Tameze e Zakaria. All’82’ fuori Gudmundsson al suo posto Fazzini. All’86’ giallo per Lazaro su Dodò. Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio per Torino-Fiorentina che finisce 0-0.